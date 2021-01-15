Макрон отправил Эрдогану письмо с предложением нормализовать отношения

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон прислал "очень хорошее" письмо, адресованное турецкому президенту Тайипу Эрдогану, о желании нормализовать отношения между Анкарой и Парижем, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Два дня назад мы получили очень хорошее и положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он даже от руки написал приветствие на турецком: "Дорогой Тайип", - цитирует Чавушоглу газета Sabah.

По его словам, турецкий лидер положительно отреагировал на письмо французского коллеги.

"Наш президент сказал: "Встретимся с удовольствием". Речь идет, прежде всего, о видеоконференции и телефонных переговорах", - добавил турецкий министр.

После убийства учителя истории Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем и заявлений Макрона о том, что страна не откажется от публикации карикатур на пророка Мухаммеда, в ряде мусульманских стран стали звучать призывы к бойкоту французской продукции.

Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого, после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, заявившего, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.