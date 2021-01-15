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Путин обсудил урегулирование нагорно-карабахского конфликта с членами Совета безопасности России

Путин обсудил урегулирование нагорно-карабахского конфликта с членами Совета безопасности России

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации. Как сообщает «Арменпресс», информацию об этом распространила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин проинформировал участников об итогах трехсторонних переговоров 11 января с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Обсуждались также актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.


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