2021 год должен стать годом восстановления наших экономических амбиций: премьер- министр

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В ходе консультации с премьер-министром Николом Пашиняном обсуждался вопрос макроэкономических основ 2022 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА. В своем вступительном слове премьер-министр Пашинян отметил: «2020 год, особенно в экономическом плане, был очень проблемным не только из-за войны, но и из-за нового типа коронавируса. Мы должны четко заявить, что 2021 год станет годом восстановления наших экономических амбиций. Мы должны сформулировать, что можно сделать, чтобы преодолеть трудности, чтобы действительно восстановить те экономические амбиции, которые были у нас вследствие известных событий 2020 года. У нас много экономических проблем, но у нас также много возможностей.

Конечно, в первую очередь мы должны сосредоточиться на решении гуманитарных проблем, с другой стороны, мы должны констатировать, что трехстороннее заявление, подписанное в Москве 11 января, его возможная реализация может создать совершенно новые экономические возможности для Республики Армения. Мы готовы в полной мере использовать эти возможности, повторяю, не только для восстановления наших экономических амбиций, но и для установления более высоких стандартов».

Министр финансов Атом Джанджугазян представил бюджет на 2022 год, общие прогнозы макроэкономической базы и экономического развития. Он отметил, что в связи с воздействием коронавируса и последствий боевых действий в Арцахе целесообразно начать обсуждение бюджетного процесса раньше. В частности, на консультации обсуждались вопросы 2022 года: проект государственного бюджета на 2022-2024 гг. Ряд вопросов касался разработки среднесрочных программ расходов, экономической политики, прогнозов экономического роста, фискальной основы, текущих и капитальных затрат.

Премьер-министр отметил, что качество реализуемых программ в 2021г. окажет влияние на реализацию программ в 2022 году, и нужно быть последовательным в вопросе обеспечения высокой производительности программ.