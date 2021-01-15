Военный прокурор Армении встретился с родственниками погибших и пропавших без вести военнослужащих

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. 13 января военный прокурор РА Ваге Арутюнян встретился перед зданием военной прокуратуры с родителями и родственниками погибших и пропавших без вести во время войны, развязанной Азербайджанской Республикой 27 сентября 2020 года, военнослужащих, выслушал их вопросы и озабоченность.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью Генеральной прокуратуры РА, военный прокурор РА в ходе прямого общения дал соответствующие разъяснения, заверив, что обстоятельства, приведшие к войне и ее катастрофическим последствиям, публично представленная информация и данные о них проверены по многочисленным уголовным делам.

Для более предметного обсуждения, четкого фиксирования вопросов, требований и предложений граждан Военный прокурор РА предложил собравшимся гражданам организовать прием в Военной прокуратуре РА, который состоялся на следующий день, 14 января. Заместитель военного прокурора РА Тигран Амбарян принял родственников и друзей около десятка военнослужащих, пропавших без вести во время войны. На встрече также присутствовали начальник управления по контролю за особо важными делами против военной службы Главной военной прокуратуры Республики Армения, военный прокурор Ереванского гарнизона и другие прокуроры.

Граждане представили конкретные ситуации отдельных подразделений Армии обороны Азербайджана, командного состава, операций во время войны, управления войсками во время войны, поставок оружия, боеприпасов, которые будут оцениваться по их оценкам, поделились своей обеспокоенностью по поводу процесса опознания тел погибших военнослужащих и сложности поиска пропавших без вести военнослужащих. Заместитель военного прокурора РА Тигран Амбарян заверил участников встречи, что большинство поднятых вопросов уже находятся в центре внимания соответствующих прокуроров, ведущих уголовные дела, и представленная дополнительная информация требует тщательного изучения. При этом родители были проинформированы о том, что предмет всех поднятых вопросов предполагает масштабные следственные и иные правовые действия, в контексте которых полученная и связанная с ними информация обязательно станет доступной. В то же время Тигран Амбарян призвал сотрудничать с органами, ведущими производство, предоставив им известную полную информацию и материалы.