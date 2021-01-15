Армянское культурное наследие оказалось под серьезной угрозой: МИД Армении

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Пресс-секретарь министра иностранных дел РА Анна Нагдалян сослалась на заявления президента Азербайджана на встрече с генеральным директором Исламской организации по образованию, науке и культуре (ISESCO). «Арменпресс» представляет комментарий официального представителя МИД РА.

«Заявления, сделанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 13 января на встрече с генеральным директором ISESCO Салимом бин Мохаммедом аль-Малики, лишний раз доказывают, что армянское культурное наследие на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, находится под серьезной угрозой, и это государство не может быть гарантом надлежащей защиты культурных и религиозных памятников. Искажение самобытности армянского наследия - это попытка «культурного ограбления», что также является грубым нарушением соответствующих международно-правовых документов. Тысячи армянских религиозных и светских памятников были созданы за столетия до создания Азербайджана, что не имеет ничего общего с азербайджанской идентичностью. Попытки отчуждать эти памятники от армянского народа не имеют ни исторического, ни теологического, ни морального оправдания. Примечательно, что Азербайджан также выдвинул «тезис об афганизации» для оправдания уничтожения армянских хачкаров в Нахичевани, что свидетельствует об опасности практики уничтожения самобытности армянских памятников и их искажения. Ложный научный тезис о представлении христианского наследия армян или других народов региона как афганцев не имеет серьезного распространения за пределами Азербайджана и не воспринимается международным академическим сообществом.

Примечательно, что президент Алиев сделал заявление в присутствии генерального директора Исламской организации по образованию, науке и культуре и попытался придать религиозный тон защите культурного наследия. Подрывая усилия международного сообщества по сохранению культурного наследия Арцаха, Азербайджан продолжает создавать проблемы для проникновения в регион международных профессиональных организаций, в первую очередь ЮНЕСКО, обвиняя их в предвзятости. Фактически, Азербайджан безответственно эксплуатирует религиозный фактор в том случае, когда Армения всегда выступала за межрелигиозный диалог, цивилизационное сотрудничество, рассматривая культурное наследие как универсальную, универсальную ценность.

Сохранение многих армянских исторических, культурных и религиозных памятников, оказавшимся под контролем Азербайджана, должно быть важной частью мирного процесса, учитывая многочисленные факты систематического уничтожения армянского культурного и религиозного наследия в прошлом. В этом контексте руководство Азербайджана государственная пропагандистская машина должно немедленно положить конец предосудительному подходу к присвоению, искажению самобытности армянских церквей, по крайней мере, проявить должное уважение к культурным и религиозным памятникам. Присвоение или искажение культурных ценностей армянского народа, нарушение прав армянского народа не способствует региональному миру. В этой связи надлежащая защита религиозных святынь, как физически, так и эмоционально, может создать предпосылки для мира в регионе».