В Армении подтверждено 396 новых случаев коронавируса, 471 гражданин выздоровел

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 15 января в Армении подтверждено 396 новых случаев заболевания коронавирусом, 471 гражданин выздоровел, 11 умерли. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За один день было проведено 2546 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 619066. Подтверждено 163972 случая заболевания коронавирусом, из которых 152320 были вылечены и 2974 закончились смертельным исходом.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 7952 пациента.

Накануне зарегистрировано 5 случаев смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких дел 726.

Постановлением правительства РА от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.