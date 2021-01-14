Пашинян с Арамом Саркисяном и Гургеном Арсеняном обсудил вопрос проведения внеочередных выборов

Премьер-министр Никол Пашинян продолжает консультации с представителями политических сил. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр встретился с председателем партии “Республика” Арамом Саркисяном, затем с председателем Объединенной трудовой партии Гургеном Арсеняном.

На встречах обсуждались вопросы, касающиеся возвращения пленных из Азербайджана, проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов и перспектив развития экономики.