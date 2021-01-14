Правительство Армении намерено продлить срок запрета на импорт турецких товаров: Керобян

В настоящее время правительство Армении намерено продлить запрет на импорт турецких товаров. Как сообщает «Арменпресс», об этом после заседания правительства, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр экономики Ваан Керобян. “На данный момент мы склонны к продлению запрета на ввоз турецких товаров, если не произойдут какие-либо геополитические изменения, которые сделают это невозможным. Это будет сделано для защиты местных товаров”, - сказал министр.

Касаясь присутствия турецких и азербайджанских продуктов на армянском рынке, министр сказал, что на протяжении десятилетий на армянском рынке были продукты с турецкими и азербайджанскими этикетками. “Турецкой продукции было много, тогда это считалось нормальным. Теперь, если мы будем настаивать на том, чтобы “Сандора” или “Кока-кола” продавали нам товары, не маркированные по-азербайджански, то цена вырастет до 10 процентов, потому что эти компании должны будут потратить деньги и внести их в цену своей продукции”. - заметил Ваан Керобян.