Военный прокурор Армении встретился с сотрудниками прокуратуры РФ, несущими службу в Арцахе

Военный прокурор РА, заместитель генерального прокурора Республики Армения Ваге Арутюнян встретился с сотрудниками прокуратуры РФ, несущими службу в миротворческих силах ВС РФ в Республике Арцах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении. Ваге Арутюнян поблагодарил их за высокий уровень добросовестного выполнения своих служебных обязанностей, подчеркнув их важность в содействии нормальному функционированию миротворческих сил в Арцахе, безопасности народа Арцаха и укреплению регионального мира и стабильности.

Военный прокурор Армении вручил им награды, которых они удостоились согласно приказу Генерального прокурора Армении. Напомним, что упомянутые Генеральным прокурором 4 сотрудника Прокуратуры РФ были награждены медалями “За укрепление законности”, “За укрепление сотрудничества” и нагрудным значком “Республика Армения”.

Военный прокурор отметил, что их добросовестная работа способствует и укреплению отношений между органами прокуратуры Республики Армения и РФ, важным стимулом чего стал и рабочий визит генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна в Москву, встреча с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым и достигнутые в ходе этой встречи договоренности.

В рамках этих договоренностей предпринимаются активные меры по возвращению находящихся в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, обеспечению их безопасности, защиты первоочередных жизненных прав.

С точки зрения исключения или доведения до минимума случаев нарушения режима прекращения огня на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, гарантирования контроля над ситуацией была отмечена важность установления строгого контроля за подобными случаями в контексте договоренностей, достигнутых между генеральными прокурорами Армении и РФ.