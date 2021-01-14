В Каринтаке обнаружено тело погибшей женщины
11:40, 14 Январь, 2021
При поисковых работах в селе Каринтак Арцаха обнаружено тело убитой мирной жительницы. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.“Во дворе дома поисковой группой было обнаружено тело Алвард Товмасян, 58-летней жительницы Каринтака. Родственники опознали убитую. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 13 января поисковые работы проводились в направлениях Талыш, Гадрут и Матагис, там тел погибших не обнаружено. На сегодняшний день число погибших военнослужащих и мирных жителей, обнаруженных на местах боевых действий, составляет 1 230 человек. Сегодня поисковые работы не будут проводиться. Азербайджанская сторона заявила, что по причине их некоторых работ это пока невозможно”, - сказал Тадевосян.
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