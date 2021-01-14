По состоянию на 11:00 14 января в Армении подтверждено 448 новых случаев COVID-19, 603 заболевших вылечились, есть 12 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 612 тестов, всего проведено 616 520 тестов. Всего подтверждено 163 576 случаев COVID-19, 151 849 из которых выздоровели, есть 2 963 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 043 пациентов.

Накануне зафиксировано 6 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Всего таких случаев - 721.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.