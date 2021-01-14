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Премьер-министр пожелал членам правительства успехов в деле вывода страны из кризисной ситуации

Премьер-министр пожелал членам правительства успехов в деле вывода страны из кризисной ситуации

На первом заседании правительства 2021 года премьер-министр Никол Пашинян всем членам правительства пожелал успехов. “В этот трудный период пожелаю всем успехов, чтобы суметь выполнять свои обязанности на должном уровне и вывести страну из кризисной ситуации.

Для этого нам нужно приложить особые усилия и придать нашей стране, исполнительному органу новое качество управления”, - сказал премьер-министр Пашинян.


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