Премьер-министр пожелал членам правительства успехов в деле вывода страны из кризисной ситуации

На первом заседании правительства 2021 года премьер-министр Никол Пашинян всем членам правительства пожелал успехов. “В этот трудный период пожелаю всем успехов, чтобы суметь выполнять свои обязанности на должном уровне и вывести страну из кризисной ситуации.

Для этого нам нужно приложить особые усилия и придать нашей стране, исполнительному органу новое качество управления”, - сказал премьер-министр Пашинян.