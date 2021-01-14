По всему периметру армяно-азербайджанской линии соприкосновения сохраняется стабильная  ситуация: МО

13 января и утром 14 января на государственной границе Армении по всему периметру армяно-азербайджанской линии соприкосновения сохранилась стабильная оперативная ситуация. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

“Согласно полученным из СНБ Армении сведениям, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, пограничных инцидентов не зафиксировано.

Подразделения ВС Армении и пограничных войск СНБ контролируют ситуацию на границе по всей протяженности границы и выполняют поставленные задачи”, - говорится в сообщении МО Армении.