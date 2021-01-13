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Давид Санасарян написал заявление об уходе с должности главы Государственной контрольной службы

Давид Санасарян написал заявление об уходе с должности главы Государственной контрольной службы

Давид Санасарян написал заявление об уходе с должности главы Государственной контрольной службы. Как сообщает Арменпресс, об этом Санасарян написал на своей странице в Facebook.

«Вот уже почти два года я лишен возможности служить вам в качестве главы Государственной контрольной службы в связи с незаконным уголовным делом, и в качестве обвиняемого я участвую в судебном процессе, который практически не имеет ко мне никакого отношения, что мешает мне выполнять свои обязательства по очищению страны от коррупции. Сегодня я подал заявление премьер-министру Пашиняну об увольнении меня с должности главы Государственной контрольной службы», - написал Санасарян.

Санасарян сообщил, что вместе с друзьями-единомышленниками инициирует новый политический процесс и вскоре представит свои формулы для преодоления внутриполитического кризиса, развития и укрепления Армении.


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