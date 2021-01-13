МИД Арцаха выступило с заявлением относительно нарушения Азербайджаном режима прекращения огня

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением относительно нарушения Азербайджаном режима прекращения огня. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в заявлении говорится:

“13 января вооружённые силы Азербайджана грубо нарушили режим прекращения огня на центральном направлении линии соприкосновения. В результате инцидента огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Республики Арцах.

Министерство иностранных дел Республики Арцах строго осуждает провокационные шаги азербайджанской стороны и квалифицирует их как действие, направленное на дестабилизацию ситуации в зоне азербайджано-карабахского конфликта и срыв миротворческих усилий.

Подобного рода опасное поведение недопустимо и является грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Призываем Азербайджан строго следовать обязательствам, взятым на себя в рамках трехстороннего заявления, и воздерживаться от провокационных действий, способных подорвать установившийся режим прекращения огня”.