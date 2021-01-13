Время в Ереване: 11:07:36,   13 Январь

Главы МИД Армении и России обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности

Главы МИД Армении и России обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности

13 января состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России Ара Айвазяна и Сергея Лаврова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в контексте встречи лидеров России, Армении и Азербайджана, состоявшейся 11 января в Москве, министры обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. Министр Айвазян подчеркнул важность немедленного и полного выполнения закрепленных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года обязательств по возвращению военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

В ходе телефонного разговора была затронута также повестка дня армяно-российских союзнических отношений.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации