Главы МИД Армении и России обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности

13 января состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и России Ара Айвазяна и Сергея Лаврова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в контексте встречи лидеров России, Армении и Азербайджана, состоявшейся 11 января в Москве, министры обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. Министр Айвазян подчеркнул важность немедленного и полного выполнения закрепленных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года обязательств по возвращению военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

В ходе телефонного разговора была затронута также повестка дня армяно-российских союзнических отношений.