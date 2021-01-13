Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ ответил на статью Пашиняна о статусе Карабаха

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов отметил, что Россия никогда не сводила урегулирование в Нагорном Карабахе лишь к возвращению Азербайджану семи районов региона, забыв вопрос о его статусе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, об этом говорится в комментарии Попова в связи со статьей премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Истоки 44-дневной войны".

Ниже приводим полный текст комментария:

“Под российскими предложениями, вероятно, подразумевается план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого передана сторонам в июне 2019 г. сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В основе этого плана, во многом совпадающего с Казанским документом, лежат базовые принципы нагорно-карабахского урегулирования, среди которых возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором – двух, причем – подчеркну это особо – в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Среди других отражающих интересы Еревана элементов первого этапа – признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей НК в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другое. Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться – не соответствует действительности.

Что касается вариантов решения проблемы окончательного статуса Нагорного Карабаха, то лежавшие в последние годы на переговорном столе предложения предусматривали в качестве конечной цели, цитирую: «определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в сроки, согласованные сторонами, под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права. При этом формулировки вопроса или вопросов, выносимых на голосование, не будут ничем ограничиваться, а любой результат голосования будет уважаться сторонами». Кстати, ширину и статус Лачинского коридора также предлагалось рассмотреть только на втором этапе с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов.

Ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали эти предложения, хотя полного согласия достичь не удавалось, но главное – переговоры велись на регулярной основе. Вплоть до 2018 г., когда Ереван выдвинул новые подходы”.