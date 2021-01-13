Глава МИД Армении в письме представил генсеку ООН ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 12 января направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором комплекснo представил ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта после широкомасштабного военного нападения, осуществленного Азербайджаном 27 сентября 2020 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем письме министр отметил, что в условиях беспрецедентного глобального кризиса в области здравоохранения нарушение многолетнего режима прекращения огня в регионе привело к многочисленным человеческим жертвам, широкомасштабным этническим чисткам коренного населения Арцаха, преднамеренному разрушению, осквернению армянских религиозных и культурных памятников.

В письме министр иностранных дел Армении коснулся случаев нарушения Азербайджаном положений трехстороннего Заявления от 9 ноября, отметив, что более чем через месяц после установления режима прекращения огня Азербайджан провел боевые действия в двух селах Гадрутского района Арцаха - Старый Тахер и Хцаберд. Отмечалось, что в ходе военного нападения азербайджанские вооруженные силы захватили в плен 64 армянских военнослужащих, нарушив установленные трехсторонним заявлением обязательства Азербайджана по соблюдению режима прекращения огня.

В письме подчеркивается неполноценное выполнение Азербайджаном пункта 8 трехстороннего заявления, который предусматривает «обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших». Было подчеркнуто, что Азербайджан фактически отказывается выполнять это обязательство, что является явным нарушением международного гуманитарного права.

Министр Айвазян также обратил внимание генсека ООН на нежелание Азербайджана сотрудничать с международными организациями в области защиты культурного наследия.

«Стабильный и прочный мир в регионе может быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования конфликта, который будет включать статус Нагорного Карабаха, на основе реализации права народа Арцаха на самоопределение», - говорится в письме.