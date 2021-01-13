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Путин информировал Эрдогана об основных итогах встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана 

Путин информировал Эрдогана об основных итогах встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана 

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года.

Подчёркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Арменией и Азербайджаном настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей. С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении.

Со своей стороны, Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов.

Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Были обсуждены и другие вопросы.


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