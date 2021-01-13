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В Арцахе в результате выстрела противника ранен военнослужащий

В Арцахе в результате выстрела противника ранен военнослужащий

В результате грубого нарушения противником режима прекращения огня 13 января, в районе 12:00 часов, на боевой позиции одной из воинских частей, расположенных в центральном направлении Армии обороны, военнослужащий Вардан Вачаганович Киракосян (2000 г.р.) получил огнестрельное ранение. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-службе МО Арцаха.

«Раненый солдат был сразу же доставлен в военный госпиталь, где ему сделали успешную операцию. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. В настоящее время проводится следствие с целью выяснения деталей инцидента», - говорится в сообщении.


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