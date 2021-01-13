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Президент Армении госпитализирован

Президент Армении госпитализирован

Президент Республики Армения Армен Саркисян, заразившийся COVID-19, принимавший лечение в домашних условиях, был перевезен в больницу. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по  связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Болезнь протекает с осложнениями, у президента характерные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония”, - говорится в сообщении управления.


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