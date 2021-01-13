В Армении подтверждено 485 новых случаев COVID-19, вылечились 644 заболевших

По состоянию на 11:00 13 января в Армении подтверждено 485 новых случаев COVID-19, 644 заболевших вылечились, есть 10 летальных исходов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 093 тестов, всего проведено 613 908 тестов. Всего подтверждено 163 128 случаев COVID-19, 151 246 из которых выздоровели, есть 2 951 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 216 пациентов.

Зафиксировано 8 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 715.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.