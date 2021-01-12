На встрече с российским и азербайджанским коллегами генпрокурор Армении поднял вопрос о пленных

По инициативе генерального прокурора Российской Федерации 12 января состоялась трехсторонняя встреча с участием генерального прокурора Армении Артура Давтяна и генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, а также генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры Армении, целью встречи было установление дальнейших контактов в области международного права, обсуждение необходимых для этого условий, а также ряда текущих вопросов.

В этом контексте Артур Давтян в качестве гарантии расширения международно-правового сотрудничества поднял вопрос о необходимости скорейшего выполнения восьмого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о скорейшем возвращении армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в Армению, а до этого гарантировать соблюдения их права на жизнь, здоровье и другие права.

Генпрокурор Армении подчеркнул, что возвращение военнопленных и гражданских лиц станет важной гарантией выполнения других договоренностей, достигнутых в рамках трехстороннего заявления, и для укрепления мира в регионе.

В этом смысле Артур Давтян также поднял вопрос защиты региона от международного терроризма и совместной борьбы с ним.

В ходе встречи были достигнуты договоренности о продолжении обсуждения вышеупомянутых, а также других правовых вопросов.