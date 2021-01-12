Время в Ереване: 11:07:36,   12 Январь

На участке Воротан-Давид-Бек автодороги Горис-Капан пограничных инцидентов не зарегистрироно: МО

На участке Воротан-Давид-Бек автодороги Горис-Капан пограничных инцидентов не зарегистрироно: МО

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. 11-12 января на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск на государственной границе РА поддерживалась стабильная оперативная обстановка. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны Армении.

«По информации, полученной из СНБ РА, пограничных инцидентов на территориях, находящихся в ведении пограничных войск СНБ, в частности на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, не зарегистрировано.

Подразделения пограничных войск ВС РА и СНБ контролируют пограничную обстановку на всей приграничной территории», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации