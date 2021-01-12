На участке Воротан-Давид-Бек автодороги Горис-Капан пограничных инцидентов не зарегистрироно: МО

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. 11-12 января на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск на государственной границе РА поддерживалась стабильная оперативная обстановка. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны Армении.

«По информации, полученной из СНБ РА, пограничных инцидентов на территориях, находящихся в ведении пограничных войск СНБ, в частности на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, не зарегистрировано.

Подразделения пограничных войск ВС РА и СНБ контролируют пограничную обстановку на всей приграничной территории», - говорится в сообщении.