У вакцинированных «Спутником В» осложнений не было: Гаяне Саакян представила свой опыт

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. У вакцинированных российской вакциной Sputnik V в Армении осложнений не было. Об этом заявила на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА, руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян, которая также была в числе вакцинированных.

«Мы получили помощь 15 человек, да, кроме министра здравоохранения, были вакцинированы и другие люди, в том числе и я. Случаев после вакцинации не зарегистрировано. Не наблюдается даже самой часто встречающейся реакции - покраснения и локальной боли в месте укола», - сказала Гаяне Саакян.

По ее словам, в их ведении находятся клинические испытания «Спутника В», по которым после первой дозы эффективность оценивалась в 91,4%, после второй - до 94%.

«Есть еще одно положение - вакцина в основном предотвращает летальность, тяжелые клинические проявления. Человек может быть инфицирован или иметь легкое клиническое течение, но это не означает, что вакцина неэффективна», - сказала Гаяне Саакян.

21 ноября 2020 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова посетили Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний в Ереване для участия в церемонии открытия мобильной лаборатории. Они также привезли с собой образцы вакцины против COVID-19 "Спутник В".