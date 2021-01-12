В Армении подтверждено 355 новых случаев коронавируса, 729 граждан выздоровели

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 12 января в Армении подтверждено 355 новых случаев заболевания коронавирусом, 729 граждан выздоровели, 10 умерли.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За один день было выполнено 1885 тестов. Таким образом, общее количество тестов составило 611815.

Подтверждено 162643 случая заболевания коронавирусом, из них 150602 - выздоровели, 2941 - со смертельным исходом. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 8393 пациента.

Накануне зарегистрировано 5 случаев смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 707.

Постановлением правительства РА от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.