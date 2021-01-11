Арман Саркисян назначен заместителем министра обороны Республики Армения
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Арман Саркисян назначен заместителем министра обороны Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства.
Арман Саркисян ранее занимал должность начальника Полиции Армении.
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