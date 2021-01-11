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Карантин в Армении продлен до 11 июля

Карантин в Армении продлен до 11 июля

Решением правительства Армении от 11 января карантин, установленный для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, решение обусловлено тем, что эпидемическая ситуация в связи с коронавирусной болезнью (COVID-19) остается напряженной, Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности третьей волны роста эпидемии (с учетом опыта ряда других стран: Великобритании, Испании, Германии, Франции, России).

Внесены также некоторые изменения в правила соблюдения карантина.


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