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Покинувшие «Мой шаг» должны объяснить, по чьему и какому мандату они останутся депутатами. Рубинян

Покинувшие «Мой шаг» должны объяснить, по чьему и какому мандату они останутся депутатами. Рубинян

Фракция «Мой шаг» будет продолжать работать по данному ей единовременному  мандату — как инструменту для реализации власти и наказа народа. 

Как  передает Арменпресс, в этом заверил депутат от фракции "Мой шаг" Рубен Рубинян, комментируя  выход нескольких депутатов из фракции. 

Рубинян в первую очередь  напомнил, что после известных событий из фракции «Мой шаг» вышли: Вардан Атабекян, Гор Геворгян, Тагуи Товмасян, Анна Григорян, Софья Овсепян. 

«Отмечая  необходимость и важность подотчетности депутата перед избирателями, считаю, что данные лица, получившие депутатский мандат на основании вотума граждан, проголосовавших за блок «Мой шаг», должны хотя бы объяснить, по чьему и какому мандату они будут продолжать  депутатскую деятельность — не документальном, а в политическом контексте», - отметил Рубинян. 

Депутат добавил, что воздерживается от оценки действий указанных депутатов, оставляя это гражданам, проголосовавшим за блок «Мой шаг».

«Как подавляющее политическое большинство, фракция «Мой шаг» и далее будет продолжать выполнять данный ей единый мандат — как инструмент для осуществления   власти и наказа  народа.  Власть в Армении принадлежит народу», - сказал он, назвав это неоспоримой и необратимой реальностью.


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