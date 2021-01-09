Покинувшие «Мой шаг» должны объяснить, по чьему и какому мандату они останутся депутатами. Рубинян

Фракция «Мой шаг» будет продолжать работать по данному ей единовременному мандату — как инструменту для реализации власти и наказа народа.

Как передает Арменпресс, в этом заверил депутат от фракции "Мой шаг" Рубен Рубинян, комментируя выход нескольких депутатов из фракции.

Рубинян в первую очередь напомнил, что после известных событий из фракции «Мой шаг» вышли: Вардан Атабекян, Гор Геворгян, Тагуи Товмасян, Анна Григорян, Софья Овсепян.

«Отмечая необходимость и важность подотчетности депутата перед избирателями, считаю, что данные лица, получившие депутатский мандат на основании вотума граждан, проголосовавших за блок «Мой шаг», должны хотя бы объяснить, по чьему и какому мандату они будут продолжать депутатскую деятельность — не документальном, а в политическом контексте», - отметил Рубинян.

Депутат добавил, что воздерживается от оценки действий указанных депутатов, оставляя это гражданам, проголосовавшим за блок «Мой шаг».

«Как подавляющее политическое большинство, фракция «Мой шаг» и далее будет продолжать выполнять данный ей единый мандат — как инструмент для осуществления власти и наказа народа. Власть в Армении принадлежит народу», - сказал он, назвав это неоспоримой и необратимой реальностью.