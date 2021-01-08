Делегация «Просвещенной Армении» провела встречи с президентом и спикером парламента Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 8 января принял делегацию во главе с руководителем фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания Армении Эдмоном Марукяном. По просьбе гостей президент представил послевоенную ситуацию в Арцахе, отметил прогресс в реализации программ, направленных на преодоление возникших проблем.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян также отметил важность активной работы политических институтов, подчеркнув, в частности, необходимость совместной, слаженной деятельности законодательных органов двух армянских республик.

Эдмон Марукян поблагодарил президента Республики Арцах за теплый прием, отметив, что цель визита - способствовать восстановлению Арцаха.

Ранее глава фракции «Просвещенная Армения» Национального Собрания Армении Эдмон Марукян и депутат Тарон Симонян встретились со спикером Национального Собрания Арцаха Артуром Товмасяном. В ходе встречи были обсуждены стоящие перед армянами Арцаха в послевоенный период гуманитарные вопросы и проблемы, требующие немедленного решения, а также вопросы парламентского сотрудничества.