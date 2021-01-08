Правовые нормы безвизового режима между Арменией и Азербайджаном де-факто не действуют: МИД

Правовые нормы режима безвизового въезда и выезда для граждан Армении и Азербайджана на территории друг друга де-факто не действуют: этот режим закреплен в соглашении стран-участниц СНГ от 1992 года. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил МИД Армении.

«Соглашение о безвизовом режиме для граждан государств-участников СНГ, подписанное в Бишкеке 9 октября 1992 года, устанавливает режим безвизового въезда, выезда и передвижения граждан, возможность регулирования этих процедур внутренним законодательством, а также правомочия для введения ограничений на передвижение и другие внутренние правила.

В дальнейшем безвизовый режим с рядом стран СНГ был дополнен или заменен двусторонними соглашениями.

Правовые нормы вышеуказанного соглашения де-факто не действуют для граждан Республики Армения и Азербайджана, а в особых случаях въезда граждан обеих стран в Республику Армения или Азербайджан фактически осуществляется на основании специального разрешения под прямым контролем компетентных органов.

Согласно ч. 1 ст. 6 закона «Об иностранных лицах», иностранные лица въезжают в Республику Армения через пункты пересечения государственной границы на основании действительного паспорта, визы на въезд или документа, удостоверяющего статус пребывания, и в случае разрешения уполномоченного правительством Республики Армения органа государственного управления, осуществляющего пограничный контроль, и этот закон применяется во всех случаях, независимо от визового режима и требования визы.

Данная информация всегда была доступна на сайте МИД Армении», - говорится в заявлении МИД.