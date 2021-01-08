Пашинян важным условием транспортного разблокирования считает обмен пленными

Премьер-министр Никол Пашинян представил приоритет Армении в дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября. Как сообщает «Арменпресс», Никол Пашинян сделал запись на своей странице в Facebook, которую мы приводим ниже.

“Нашим приоритетом в дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является следующее.

Полная реализация пункта 8 заявления. Соответственно, должен быть полный обмен пленными, заложниками и другими задержанными, а также телами погибших. Для нас также важно проведение обширных поисково-спасательных операций в зоне боевых действий. Разблокирование всех экономических и транспортных инфраструктур региона, что означает как грузоперевозки, так и транспортное сообщение Армении через Азербайджан к территории России и Исламской Республики Иран, а также грузоперевозки и транспортное сообщение Азербайджана по территории Армении в Нахиджеван.

Еще раз обращаю внимание на тот факт, что в заявлении от 10 ноября нет ни слова о коридоре через Мегри или какую-либо территорию Армении.

Выбор маршрутов сообщения из Армении в Россию и из Азербайджана в Нахиджеван является темой отдельного обсуждения, важным условием эффективности которого является повышение объемов и эффективности работ по обмену пленными, заложниками, другими лицами, телами погибших, а также поисков без вести пропавших”.