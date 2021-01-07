Заявление от 9 ноября не фиксирует никакого соглашения по статусу Арцаха. Анна Нагдалян

В трехстороннем заявлении от 9 ноября, направленном на установление режима прекращения огня и размещение российских миротворцев в Арцахе, не указывается на какое-либо соглашение по статусу Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, отвечая на вопросы INTERFAX.

- МИД Азербайджана распространил заявление, в котором говорится, что визит главы МИД Армении в Арцах является нарушением обязательств, взятых в заявлении от 9 ноября. Какие обязанности?

- Эти утверждения полностью пусты и безосновательны. Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на отношения между Арменией и Арцахом на разных уровнях. Трехстороннее заявление от 9 ноября, направленное на установление режима прекращения огня и размещение российских миротворцев в Арцахе, не указывает на какое-либо согласие по статусу Арцаха. И с этой точки зрения все утверждения о том, что в статусе Арцаха произошли изменения, не соответствуют действительности.

Статус Арцаха должен быть определен в результате мирного процесса на основе принципов, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и права народов на самоопределение.

- Как армянская сторона оценивает выполнение Азербайджаном трехстороннего заявления от 9 ноября?

- В результате Заявления от 9 ноября были прекращены широкомасштабные боевые действия, в Арцахе же были размещены российские миротворцы. В то же время азербайджанская сторона нарушила и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.

Так, согласно первому пункту трехстороннего заявления, стороны должны остановиться на своих позициях по положению на 10 ноября и прекратить боевые действия. Между тем, более чем через месяц после установления режима прекращения огня азербайджанская сторона провела боевые действия в направлении населенных пунктов Хин Тагер и Хцаберд в Гадрутском районе Арцаха, в результате чего были человеческие жертвы и на месте были захвачены армянские военнослужащие. МИД РА в заявлении от 13 декабря упомянул об этом грубейшем нарушении.

По сей день азербайджанская сторона не выполнила полностью статью 8 трехстороннего заявления, согласно которой должен быть произведен обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами. В результате не освобождаются армянские военнопленные и лица в статусе заложников. Более того, азербайджанская сторона преследует армянских военнопленных, на самом высоком уровне представляя их террористами, тем самым пытаясь помешать полному выполнению трехстороннего заявления от 9 ноября.

Прекращение Азербайджаном нарушений заявления от 9 ноября необходимо для полной реализации трехстороннего заявления.