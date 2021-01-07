Пресс-секретарь Пашиняна прокомментировала заявление Алиева по поводу Нахиджеванского коридора

По просьбе Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения Мане Геворгян прокомментировала заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу Нахиджеванского коридора.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о «Нахиджеванском коридоре», заявив, что он обязательно будет открыт в ближайшее время, сославшись на совместное заявление от 10 ноября. Есть ли какие-то конкретные договоренности по открытию такого коридора?

- Премьер-министр Армении Пашинян неоднократно обращал внимание на то, что в заявлении от 10 ноября не упоминается коридор, соединяющий Азербайджан с Нахиджеваном. Пункт 9 этого Заявления касается разблокирования транспортной и экономической инфраструктуры региона и в этом контексте также установления транспортного сообщения между восточной частью Азербайджана и Нахиджеванской Автономной Республикой.

Армению, конечно же, заинтересована в транспортировке армянских грузов через территорию Азербайджана в Российскую Федерацию и Исламскую Республику Иран — и обратно. Мы заинтересованы также в возможности перевозки армянских грузов в Российскую Федерацию автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в Исламскую Республику Иран — по железной дороге. В этом контексте, естественно, Армения готова обеспечить сообщение между восточной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.

Однако целостное обсуждение этих вопросов было бы трудно без полного выполнения статьи 8 Совместной декларации от 10 ноября, которая предусматривает обмен телами заключенных, заложников, других удерживаемых лиц и жертв. Армянская сторона также считает крайне важным расширение поисково-спасательных операций в зоне боевых действий. В этой связи недавние заявления Азербайджана по этому поводу вызывают недоумение и ставят под сомнение приверженность Баку выполнению заявлений от 10 ноября.

В Баку до сих пор содержатся пленники-армяне, есть много свидетельств жестокого и унизительного обращения с ними. Есть свидетельства о казни заключенных, и все эти свидетельства требуют тщательного расследования, в том числе в международных судебных инстанциях.

В то же время в Азербайджане продолжается антиармянская пропаганда, особенно развернувшаяся на протяжении последнего десятилетия. Для установления стабильности и мира в нашем регионе необходимо положить конец провокационным действиям и заявлениям.