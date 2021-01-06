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Пашинян и Макрон обсудили вопросов, касающиеся Арцвха и армяно-французских отношений

Пашинян и Макрон обсудили вопросов, касающиеся Арцвха и армяно-французских отношений

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, собеседники коснулись сложившейся в результате развязанной Азербайджаном агрессии гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и преодоления вызовов. Премьер-министр поблагодарил президента Франции за внимание и поддержку в тяжелые для армянского народа дни.

Премьер-министр Никол Пашинян и Эммануэль Макрон также обсудили ряд вопросов, касающихся повестки армяно-французских отношений и развития экономического сотрудничества.

 


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