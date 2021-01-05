Ара Айвазян встретился с новоназначенным министром иностранных дел Арцаха

Начался рабочий визит министра иностранных дел Республики АрменияАра Айвазяна в Республику Арцах.

Об этом, как сообщает Арменпресс, написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики АрменияАнна Нагдалян на своей странице в Facebook.

Глава МИД Республики Армениявстретился с новоназначенным министром иностранных дел Арцаха Давидом Бабаяном.

Министры иностранных дел подписали план консультаций в 2021 г.междуМИДРеспублики Арменияи МИД Республики Арцах.