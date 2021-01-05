Ара Айвазян встретился с новоназначенным министром иностранных дел Арцаха
16:27, 5 Январь, 2021
Начался рабочий визит министра иностранных дел Республики АрменияАра Айвазяна в Республику Арцах.
Об этом, как сообщает Арменпресс, написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики АрменияАнна Нагдалян на своей странице в Facebook.
Глава МИД Республики Армениявстретился с новоназначенным министром иностранных дел Арцаха Давидом Бабаяном.
Министры иностранных дел подписали план консультаций в 2021 г.междуМИДРеспублики Арменияи МИД Республики Арцах.
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