COVID-19: в Армении зарегистрировано 324новых случая, выздоровели928 человек

По состоянию на 5 января в Армении подтверждено 324 новых случая заболевания коронавирусом, 928человек выздоровели, а 14- умерли. На данный момент11834пациента проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 598 705 тестирований.

Как передаетАрменпресс, об этом сообщает сайтНационального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За один день был проведен 1601 тест. Таким образом, общее количество тестов достигло 600 306. Подтверждено 160 544 случая заболевания коронавирусом, из них 145 759 случаев выздоровления и 2878 - смерти. На данный момент курс лечения от коронавируса проходят11215 пациентов.

В этот же день зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациентболелкоронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких случаев 692.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.