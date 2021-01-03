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Под председательством премьер-министра состоялось заседание Совбеза. Участвовал и  президент Арцаха

Под председательством премьер-министра состоялось заседание Совбеза. Участвовал и  президент Арцаха

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.

В заседании также принял участие президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в ходе заседания был обсужден ряд вопросов, связанных со сложившейся вокруг Армении и Арцаха ситуацией, гуманитарными проблемами и средой безопасности.

 


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