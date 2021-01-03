COVID-19: в Армении зарегистрировано 229 новых случаев, выздоровел 451 человек,   умерли - 14 

По состоянию на 11:00 часов 3 января в Армении подтверждено 160 027 случаев заболевания коронавирусом, 144 091 человек выздоровел, а 2850 - умерли. На данный момент 12 398 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 597 504 тестирования.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве РА, 2 января было проведено 1088 тестов, из которых подтверждено 229 новых случаев заболевания коронавирусом. Был 451 случай выздоровления и 14 случаев смерти.

Зарегистрирован один случай смерти, когда пациент болел коронавирусом, но умер от другого заболевания. Всего таких случаев - 688.