"Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению на I квартал 2021 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении "Газпром экспорт".

"ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года. Консультации о поставках газа в последующий период будут продолжены", - говорится в сообщении.

"Газпром" - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м.

Ранее Зограб Мнацаканян, занимавший пост министра иностранных дел Армении, говорил, что вопрос снижения цены на российский газ имеет важное значение для Армении, переговоры с Москвой в этом направлении продолжаются.

В конце марта вице-премьер Армении Мгер Григорян отправил письмо главе "Газпрома" с предложением начать новые переговоры о снижении цены на газ из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса.