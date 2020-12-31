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Смбат Григорян назначен командующим 5-м армейским корпусом

Смбат Григорян назначен командующим 5-м армейским корпусом

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Смбата Григоряна командующим 5-м армейским корпусом. Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.


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