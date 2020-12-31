ЕСПЧ удовлетворил иск о применении промежуточных мер в отношении 23 армянских пленных 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил заявления армянских правозащитников по делу о защите прав армянских военнослужащих, попавших в плен во время развязанной Азербайджаном против Арцаха войны, а также задержанных гражданских лиц. Суд принял решение о применении срочных мер в отношении 23 лиц. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель интересов военнопленных в ЕСПЧ, правозащитник Артак Зейналян.

Зейналян подчеркнул, что утверждения о взятии в плен или задержании вышеуказанных 23 лиц основываются на ряде полученных доказательств, включая видеозаписи.

ЕСПЧ потребовал у правительства Азербайджана документально подтвержденную информацию об их пленении, местонахождении, условиях содержания и медицинского обслуживания. Суд установил соответствующие сроки для предоставления необходимой информации.

«Таким образом: поданные нами в ЕСПЧ заявления защищают права 80 военнослужащих, находящихся в плену, и задержанных гражданских лиц. Из них 18 уже вернулись на родину», - написал Зейналян.

Он отметил, что будут приложены все усилия для нахождения всех пленных и их возвращения на родину, восстановления их прав и прав их семей.