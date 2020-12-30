Министр обороны встретился с родственниками пленных военнослужащих

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 30 декабря встретился с родителями и родственниками пленных военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, Арутюнян представил подробности процесса возвращения пленных военнослужащих на Родину. Он отметил, что для скорейшего решения вопроса директор Службы национальной безопасности Армении встретился в Москве со своими российскими и азербайджанскими коллегами для обсуждения вопросов, связанных с обменом пленными и поиском пропавших без вести.

Министр обороны отметил, что активная работа в этом направлении продолжается под руководством Международного комитета Красного Креста и российского миротворческого контингента. Личные дела пленных граждан Армении также были рассмотрены в Европейском суде по правам человека.

Вагаршак Арутюнян заверил, что Минобороны и впредь приложит все усилия для скорейшего возвращения пленных в Республику Армения.