Посол Франции в Армении направил новогоднее послание

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот направил поздравления армянскому и французскому народам в преддверии наступающих праздников. Как сообщает Арменпресс, посол на своей странице в Facebook отметил, что 2020 год для Армении был полон испытаний.

«Дорогие армянские друзья, дорогие соотечественники, живущие в Армении, в конце полного стольких испытаний для Армении 2020 года я прежде всего в своих мыслях с семьями, в домах которых один из стульев вокруг стола будет пустовать. Сейчас не время празднования, но более чем когда-либо я хотел бы поделиться той надеждой, которой эта страна продолжает вдохновлять меня», - написал посол.

Джонатан Лакот пожелал Армении мирной и безопасной жизни без боязни снова увидеть свою молодежь, направляющуюся на передовую.

«Желаю Армении, которая измеряет свою историю тысячелетиями, уверенности в своем будущем. Желаю Армении никогда не сомневаться в своей красоте, мощи и таланте. Желаю армянам воздерживаться от разногласий и сильных ветров. Желаю армянам,чтобы они вместе смотрели в одном направлении. Желаю армянам быть гордыми тем, что передали эту страну своим детям», - отметил Лакот.

Посол Франции в Армении пожелал, чтобы его страна всегда была рядом с Арменией.

«Я хочу, чтобы Франция помнила то, что подарили ей армяне. Желаю, чтобы французы приезжали в Армению или иногда присматривались к этой стране. Желаю французам всегда любить Армению, как Армения до сих пор любит нас! Я желаю всем, чтобы 2021 год был годом мира, счастья и процветания», - заключил Лакот.