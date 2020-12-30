Главы МИД Армении и РФ  обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня

30 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня. С удовлетворением констатирована высокая интенсивность российско-армянского союзнического взаимодействия в уходящем году, подтвержден обоюдный настрой на сохранение такой динамики в 2021 г.