Премьер-министр Пашинян продолжает консультации с представителями политических сил

Премьер-министр Никол Пашинян продолжает консультации с представителями политических сил.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сегодня премьер-министр отдельно встретился с представителем руководящего органа партии “Во имя Республики”, депутатом Национального Собрания Республики Армения Арманом Бабаджаняном и членами исполнительного органа Социал-демократической партии “Решение гражданина” Суреном Саакяном и Гором Акопяном.

В ходе встреч был обсужден вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Премьер-министр Пашинян выслушал мнения и позиции представителей партий.