Время в Ереване: 11:07:36,   30 Декабрь

Межгосударственная дорога Горис-Капан работает бесперебойно и безопасна для движения: СНБ

Межгосударственная дорога Горис-Капан работает бесперебойно и безопасна для движения: СНБ

Межгосударственная дорога Горис-Капан работает бесперебойно и безопасна для нормального движения. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Службы национальной безопасности Армении.

В то же время сообщается, что в селе Шурнух Сюникской области пограничники СНБ Армении и ФСБ РФ принимают соответствующие меры по охране границы Армении, инцидентов не зарегистрировано, ситуация полностью контролируется, нет причин для беспокойства населения.

Служба национальной безопасности призывает следить исключительно за официальными новостями, и сообщает, что при необходимости будет предоставлена дополнительная информация.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации