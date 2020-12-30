Межгосударственная дорога Горис-Капан работает бесперебойно и безопасна для движения: СНБ

Межгосударственная дорога Горис-Капан работает бесперебойно и безопасна для нормального движения. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Службы национальной безопасности Армении.

В то же время сообщается, что в селе Шурнух Сюникской области пограничники СНБ Армении и ФСБ РФ принимают соответствующие меры по охране границы Армении, инцидентов не зарегистрировано, ситуация полностью контролируется, нет причин для беспокойства населения.

Служба национальной безопасности призывает следить исключительно за официальными новостями, и сообщает, что при необходимости будет предоставлена дополнительная информация.