Цель азербайджанских заявлений - сокрытие очередных военных преступлений: АО Арцаха

Армия обороны Республики Арцах подтверждает сделанное ранее свое заявление о том, что ни 27 декабря, ни в предыдущие, ни в последующие дни ни одно подразделение Армии обороны не участвовало в какой-либо военной операции, не было произведено ни единого выстрела, режим прекращения огня соблюдался на всем протяжении линии соприкосновения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армия обороны Арцаха, комментируя распространенные в интернете 29 декабря кадры, на которых, по данным азербайджанской стороны, изображены тела 6 армянских военнослужащих, убитых в районе села Хакаку в оккупированном азербайджанцами Гадрутском районе Арцаха.

«Более того, как отметили в арцахском оборонном ведомстве, очевидно, что в случае представленных «боев» Азербайджан имеет в виду село в глубине подконтрольных им территорий, расположенное достаточно далеко от передовой, для достижения которого военнослужащие Армии обороны должны были перейти линию фронта и осуществить марш-бросок в тылу врага, а это с учетом присутствия подразделений ВС Азербайджана, а также фактора российской миротворческой миссии просто невозможно.

Не менее важно и то «совпадение», что накануне Азербайджан нарушил достигнутую ранее договоренность и не допустил поисковые группы к местам, где, по их словам, происходили эти «бои». И это в том случае, когда договоренность о работе поисковых групп в этих районах была достигнута 27 декабря, то есть, по утверждению азербайджанской стороны, в тот самый день, когда «происходили бои».

Сопоставление указанных фактов предполагает, что действия и заявления азербайджанской стороны нацелены на сокрытие очередного военного преступления, а именно эту цель преследовал отказ в допуске поисковых групп на данные территории.

В настоящее время ведется активная работа по выяснению личностей людей, изображенных на кадрах. Армия обороны не исключает, что речь идет о жестоком убийстве граждан, ранее оказавшихся в азербайджанском плену.

Мы решительно осуждаем этот стиль действий азербайджанской стороны, который противоречит логике трехстороннего заявления от 9 ноября. Арцах будет последовательным в раскрытии военных преступлений, совершенных Азербайджаном».