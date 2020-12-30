В Армении среди вакцинированных Спутником V не зафиксировано неожидаемых результатов

21 ноября в филиале Центра референс лабораторных услуг Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения состоялась торжественная церемония открытия мобильной лаборатории, подаренной Министерству здравоохранения Республики Армения Министерством по защите прав потребителей и благосостоянию человека Федеральной службы Российской Федерации. Также были переданы образцы вакцины “Спутник V” от COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

“Учитывая то обстоятельство, что, несмотря на то, что вакцина “Спутник V” в ходе клинических испытаний удовлетворила требования, предъявляемые к безопасности и к эффективности вакцин, на тот момент она еще не была зарегистрирована. Поэтому для повышения доверия населения и во избежание возможных спекуляций первыми были вакцинированы руководители Министерства здравоохранения во главе с министром Арсеном Торосяном.

Следует отметить, что среди вакцинированных не зарегистрировано неожидаемых поствакцинационных явлений, у всех вакцинированных хорошее самочувствие.

Еще раз придавая важность роли и значению вакцины в процессе профилактики COVID-19, Министерство здравоохранения выражает глубокую признательность Российской Федерации за взаимовыгодное сотрудничество в рамках борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе и с COVID-19, ожидая, что процесс будет продолжительным во благо обеспечения общественного здоровья в обеих странах”, - говорится в сообщении МЗ.