Эдмон Марукян встретился с мэром Капана

Руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян в Капане встретился с мэром Капана Геворгом Парсяном. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба партии “Просвещенная Армения”.

Подробно обсуждались вызовы последнего периода и решимость противостоять им.

Отмечается, что обсуждаемые на встрече идеи станут законодательными инициативами и предложениями для постановлений правительства.