Эдмон Марукян встретился с мэром Капана
12:42, 30 Декабрь, 2020
Руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян в Капане встретился с мэром Капана Геворгом Парсяном. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба партии “Просвещенная Армения”.
Подробно обсуждались вызовы последнего периода и решимость противостоять им.
Отмечается, что обсуждаемые на встрече идеи станут законодательными инициативами и предложениями для постановлений правительства.
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